Зимнее настроение: Зима в стихах и фотографиях

Тихо падает снег — такой мягкий и пушистый. Как будто застилает своим белым цветом всю нашу серость, все наши обиды, негатив. Мы все в ожидании предновогоднего чуда, новых планов, хотим, чтобы все наши желания были исполнены. В этой статье Ирина Зайцева делится новогодним настроением подборкой прекрасных стихов о зиме современных и, возможно, мало известных поэтов.

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Для зимнего настроения послушайте строки из стихов Алиции Гадовской.



Как зимний бал, заснеженная даль!

Конвертов белоснежных приземленье,

Волшебных странствий блеск! Прикосновенье

Холодных пальцев… Дремлет пастораль.

В окне светло, а значит, ждет душа

Полетов откровенных зазеркалья,

Когда находишь этажи сознанья,

В которых свет струится, чуть дыша.



И понимаешь — мира суета

Не сотворит ни вечности глубины,

Ни роковые встречи, ни судьбины

Где может виться нежности тропа.

Заснеженная даль — границ игра!

Ее не видят ангелы и бесы.

Она для нас, людей, роняет мессы,

Не излучая ласки и тепла.

Зимнее настроение в стихах Ирины Самариной:



Господи, так снега захотелось…



Господи, так снега захотелось…

Хлопьями, летящего с небес,

Чтоб земля невестою оделась

И туман над городом исчез…



Хочется снежинок первых, нежных,

Чтобы люди, позабыв дела —

Вверх смотрели на подарок снежный.

Чтоб сказали вслух: «Зима пришла!»



Хочется услышать смех детишек,

С восхищеньем, трогающих снег…

Вечера зимой добрей и тише,

И блестит вуаль замёрзших рек…



Хочется зимы, чтоб в мире этом

Стало всё хоть капельку белей.

Пусть снежинки полетят по свету,

Радость принося в сердца людей…



Господи, так снега захотелось…

Хлопьями, летящего с небес,

Чтоб зимой душа людская грелась

Ожиданьем счастья и чудес…

Эдуард Дэлюж и его строки о зимней ночи:



Нечитанная ночь хранит цвета –

фонарных строк и мотыльков круженье,

как велико земное притяженье,

как невесома лунная тропа.

Неиссякаемый, немолчный белый свет

ложится вслед моим знакомым откровеньям.

Как пахнет ночь? – как миллионы лет,

пропитанные встречей и забвеньем.

нежным по нежному касаясь всех имён,

всех ожиданий, всех утрат, всех воскрешений

— нечитанная ночь со мной идёт

и лунные слова вонзает в тени:

В сиротство потускневшей тишины,

размытым безглагольным единеньем.

Пространством самой тесной немоты,

пространством самых искренних прошений.



Зимнее настроение от Марины Есениной. Очень проникновенные строчки. Зима и такие чувства.



Твоё имя на белом снегу –

отраженье хрустального счастья…

Невесомых снежинок полёт, будто ангела пух от крыла…

В каждой буковке солнца лучи… необъятного неба причастье…

И волшебная сказка-зима бесконечно чиста и светла…



Твоё имя на белом снегу –

шёпот птиц в переливах рассвета…

Кружевное дыхание снов в перезвоне рождественских дней…

Тонкой льдинкою на языке… сладкой ягодой спелого лета…

Чуть дрожащей от счастья слезой… запоздалою песней моей…



Твоё имя на белом снегу –

как постскриптум несбывшихся писем…

Как надежда на сказочный свет… как небес золотая заря…

Рассыпаются искорки звёзд, как жемчужно-серебряный бисер…

И сверкает подарок богов – твоё имя – молитва моя…



А знаешь… ангелы так долго берегли твоё имя… чтобы когда мы встретились, оно стало в моей жизни единственным…

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Легкая нежность зимнего вальса в продолжение предыдущей темы зимней чувственности от Наталии Весенней.



Зимний вальс



Кофе, горький шоколад,

Аромат сосны и ветра…

Снег устроил звездопад

И засыпал всю планету



А метель танцует вальс

И кружит в балетной пачке,

Конфетти бросает в нас

Ей в мороз тепло чудачке



Да и нам с тобой тепло

От объятий, поцелуев.

Новый год…

Не мудрено,

Что с метелью мы танцуем.

Всем нам таких теплых, нежных чувств и в такое время года. Пусть любовь и тепло, которое мы можем подарить своим самым любимым людям согревает и их, и нас.