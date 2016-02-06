Зимнее настроение: Зима в стихах и фотографиях

Тихо падает снег — такой мягкий и пушистый. Как будто застилает своим белым цветом всю нашу серость, все наши обиды, негатив. Мы все в ожидании предновогоднего чуда, новых планов, хотим, чтобы все наши желания были исполнены. В этой статье Ирина Зайцева делится новогодним настроением подборкой прекрасных стихов о зиме современных и, возможно, мало известных поэтов.
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Для зимнего настроения послушайте строки из стихов Алиции Гадовской.

Как зимний бал, заснеженная даль!
Конвертов белоснежных приземленье,
Волшебных странствий блеск! Прикосновенье
Холодных пальцев… Дремлет пастораль.
В окне светло, а значит, ждет душа
Полетов откровенных зазеркалья,
Когда находишь этажи сознанья,
В которых свет струится, чуть дыша.

И понимаешь — мира суета
Не сотворит ни вечности глубины,
Ни роковые встречи, ни судьбины
Где может виться нежности тропа.
Заснеженная даль — границ игра!
Ее не видят ангелы и бесы.
Она для нас, людей, роняет мессы,
Не излучая ласки и тепла.
Зимнее настроение в стихах Ирины Самариной:

Господи, так снега захотелось…

Господи, так снега захотелось…
Хлопьями, летящего с небес,
Чтоб земля невестою оделась
И туман над городом исчез…

Хочется снежинок первых, нежных,
Чтобы люди, позабыв дела —
Вверх смотрели на подарок снежный.
Чтоб сказали вслух: «Зима пришла!»

Хочется услышать смех детишек,
С восхищеньем, трогающих снег…
Вечера зимой добрей и тише,
И блестит вуаль замёрзших рек…

Хочется зимы, чтоб в мире этом
Стало всё хоть капельку белей.
Пусть снежинки полетят по свету,
Радость принося в сердца людей…

Господи, так снега захотелось…
Хлопьями, летящего с небес,
Чтоб зимой душа людская грелась
Ожиданьем счастья и чудес…
Эдуард Дэлюж и его строки о зимней ночи:

Нечитанная ночь хранит цвета –
фонарных строк и мотыльков круженье,
как велико земное притяженье,
как невесома лунная тропа.
Неиссякаемый, немолчный белый свет
ложится вслед моим знакомым откровеньям.
Как пахнет ночь? – как миллионы лет,
пропитанные встречей и забвеньем.
нежным по нежному касаясь всех имён,
всех ожиданий, всех утрат, всех воскрешений
— нечитанная ночь со мной идёт
и лунные слова вонзает в тени:
В сиротство потускневшей тишины,
размытым безглагольным единеньем.
Пространством самой тесной немоты,
пространством самых искренних прошений.
Зимнее настроение от Марины Есениной. Очень проникновенные строчки. Зима и такие чувства.

Твоё имя на белом снегу –
отраженье хрустального счастья…
Невесомых снежинок полёт, будто ангела пух от крыла…
В каждой буковке солнца лучи… необъятного неба причастье…
И волшебная сказка-зима бесконечно чиста и светла…

Твоё имя на белом снегу –
шёпот птиц в переливах рассвета…
Кружевное дыхание снов в перезвоне рождественских дней…
Тонкой льдинкою на языке… сладкой ягодой спелого лета…
Чуть дрожащей от счастья слезой… запоздалою песней моей…

Твоё имя на белом снегу –
как постскриптум несбывшихся писем…
Как надежда на сказочный свет… как небес золотая заря…
Рассыпаются искорки звёзд, как жемчужно-серебряный бисер…
И сверкает подарок богов – твоё имя – молитва моя…

А знаешь… ангелы так долго берегли твоё имя… чтобы когда мы встретились, оно стало в моей жизни единственным…
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Легкая нежность зимнего вальса в продолжение предыдущей темы зимней чувственности от Наталии Весенней.

Зимний вальс

Кофе, горький шоколад,
Аромат сосны и ветра…
Снег устроил звездопад
И засыпал всю планету

А метель танцует вальс
И кружит в балетной пачке,
Конфетти бросает в нас
Ей в мороз тепло чудачке

Да и нам с тобой тепло
От объятий, поцелуев.
Новый год…
Не мудрено,
Что с метелью мы танцуем.
Всем нам таких теплых, нежных чувств и в такое время года. Пусть любовь и тепло, которое мы можем подарить своим самым любимым людям согревает и их, и нас.
Источник: По материалам сайта irinazaytseva.ru
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великолепно,эмоции зашкаливают
10 1 49 месяцев • Ответить
Ирины Самариной - лучшие стихи в этой подборке.
2 47 месяцев • Ответить
Закружило и отогрело.. очень хорошо подобраны стихи и фото!
4 1 49 месяцев • Ответить
Спасибо,хорошая подборка материала.
8 2 49 месяцев • Ответить
Снежная нежность,
Нежная снежность,
Тонкая нить серебра...
Белые хлопья
Правдоподобья
Волнами лягут ковра...
Хрупкие грани
Между мирами,
Кубики битого льда,
Тюль с бахромою,
Синь с белизною,
И за звездою - звезда...
Нежная снежность.
Снежная нежность
Кружится танцем с небес,
Целая вечность,
Чистосердечность
Зимнего царства чудес
автора не знаю
48 1 49 месяцев • Ответить
Это же песня и чудесная. Нежная...
48 месяцев • Ответить
Прекрасные стихи
12 1 49 месяцев • Ответить
Это стихи Марины Бойковой. У неё на сайте стихи.ру много хороших стихов о зиме,предновогоднем настроении.
1 49 месяцев • Ответить
Очень красиво..
6 1 49 месяцев • Ответить
какие красивые стихи и ....очень теплые!
8 1 49 месяцев • Ответить
Спасибо!
4 1 49 месяцев • Ответить
Спасибо ! Взаимно !
49 месяцев • Ответить
Автор Марина Бойкова
1 49 месяцев • Ответить
вся подборка музыка для души спасибо
2 1 49 месяцев • Ответить
Это просто замечательно
1 1 49 месяцев • Ответить
Что тут происходит???
3 49 месяцев • Ответить
Объясняю. Тут люди стихи читают
48 месяцев • Ответить
Волшебство!
49 месяцев • Ответить
Спасибо. Я очень люблю зиму. Стихи просто чудо!
1 49 месяцев • Ответить
Спасибо за поэзию ЗИМЫ.
49 месяцев • Ответить
Завораживает....
1 49 месяцев • Ответить
Великолепно!
49 месяцев • Ответить
Люблю снежную морозную зиму. Все фото классные.
1 49 месяцев • Ответить
просто очаровательно
1 49 месяцев • Ответить
Приятно познакомиться!!!
49 месяцев • Ответить
Спасибо!!! Всех с наступающим Новым годом!
1 49 месяцев • Ответить
Спасибо. На душе стало легко, тихо, спокойно и благостно.
49 месяцев • Ответить
Прекрасные стихи. Дарю и свои:
Над снежным покровом -
Орнамент живой,
Кружево зимнего леса.
Устав от суетности, постой:
Верхушки сосен белесы,
В серебряном инее -
Ветви берез.
Все бело, светло, торжественно!
Возьми с собой к р а с о т у,
В душе сохрани бережно...
Людмила
6 49 месяцев • Ответить
Спасибо.
49 месяцев • Ответить
Спасибо. Очень хорошие стихи. Мне 1 понравился больше всех
48 месяцев • Ответить
В далёкие-далёкие времена предновогодний месяц декабрь был всегда очень морозным!
Многие помнят это и поныне ...

Зима в декабре

Мороз! Вокруг ни ветра и ни звука!
Лишь птица редкая восторженно взлетит
С заиндевевшей ветки: только сухо
Снежинок рой вослед прошелестит,
Играя блесток колких разноцветьем
В прозрачном воздухе, на фоне белизны.
Да вдалеке, внизу, под всем под этим
Сугробы смотрят сладостные сны!

Лежат поля на солнце невысоком.
Белеет иней сказочных лесов …
Чтоб не спугнуть природу ненароком,
Давайте помолчим!. Не надо больше слов!
2 48 месяцев • Ответить
Ой, приезжайте к нам! У нас предновогодний месяц декабрь и сейчас очень морозный. А также ноябрь, январь, февраль и частенько март.
48 месяцев • Ответить
Спасибо!
48 месяцев • Ответить
Мы скоро ляжем в зиму, как в постель, укроем недуги снегами...
А.Крупп
48 месяцев • Ответить
Класс...просто превосходные фото и подборка стихов сочетаются с фото..... Спасибо..
48 месяцев • Ответить
Спасибо всем,. кто пишет стихи... Душевно, тепло и благостно. Спасибо за подборку.
48 месяцев • Ответить
Какие замечательные фотографии!!!
48 месяцев • Ответить
Спасибо, люди!!!!!
48 месяцев • Ответить
Красота...Спасибо!
48 месяцев • Ответить
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Зимний день ..17-го года
Сказку подарил нам кружевную.
Все деревья в сказочном убранстве,
Снег искрится радужными красками,
Всем добра желая и здоровья,
Исполненья сказочных желаний.
Наслаждайтесь жизнью,
Радуйтесь сей тайне,
Постижимой лишь всезнающей Душою.
47 месяцев • Ответить
Да, природа Сибири- великолепна.Какая красота! И как часто мы этого не замечаем.
47 месяцев • Ответить
Природа везде прекрасна. И в степи, и лесостепи, и в тундре...
47 месяцев • Ответить
О, посмотри, какая чистота,
Когда между домов и между кленов
Ложится снег светло и удивленно
На все незащищенные места…
Он, как всепокрывающий покой
Не разбирает, что грешно, что свято,
В пространстве между улочек горбатых,
И в настоящем дне толпы людской.
И он далек от будничных забот,
Что покрывают головы и лица,
И вместе с ним нетрудно убедиться,
Как краток день и краток этот год…
И все, что есть открытого в душе
Под ледяным и светлым удивленьем,
И все, что есть горенье или тленье
Не обнажится в памяти уже.
Так отчего ж, попав под снежный вал,
Я буду вечно тяготиться словом,
Которое не скроешь под покровом,
Какой бы мрак его не укрывал.
И, не найдя последний свой приют,
Оно себя откроет вдохновеньем,
Которое сомненью ли, забвенью
Не подчиняют и не предают…
Но, боже мой, какая чистота,
Когда между домов и между кленов,
Ложится снег легко и удивленно
На все незащищенные места…
1 47 месяцев • Ответить
Снежный вальс

Белый снег кружиться в вальсе,
Его нам не остановить,
Как будто бы в своем последнем шансе,
Хочет он весь мир любить.
Сверкает снег, на солнце разлетаясь,
На наши плечи и лицо,
А я ловлю снежинки улыбаясь,
Прошу:
- Соедини нас снег в любви кольцо!
Ложится снег на землю
Белым покрывалом,
Уже покрыл деревья и кусты,
Его давно нам не хватало,
И, улетает снег от нас,
Как детские мечты.
Какие нежные снежинки,
Как звездочки мерцают и молчат,
В твоих глазах я вижу льдинки,
И снова ты отводишь взгляд.
Смотри, какой красивый снег сегодня,
Танцует вальс свой, не грусти!
Он снова белой пылью разнесется,
Покрывая и деревья, и кусты.
Прекрасно все, но снег не вечен,
Утром он в другое место улетит,
Смотри и ты на мир беспечно,
Снег весел, счастлив,
Может, мы возьмем его в кредит?

Февраль 2014








Спасибо! Я тоже пишу стихи. Подарю тем, кто любит зиму.
47 месяцев • Ответить
СПАСИБО ЗА ПОДБОРКУ! ВОЛШЕБНО!!!
47 месяцев • Ответить
Красота и волшебство! Как талантливы люди!
47 месяцев • Ответить
Почему с ошибками?
24 месяца • Ответить
Новый год приходит в гости(куда?в гости)
24 месяца • Ответить
Желаю вам здоровья,а не здоровье.
24 месяца • Ответить
анонимно
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